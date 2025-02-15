Peking Üniversitesi'nden Karbon Salınımını Azaltan Yeni Hidrojen Üretim Yöntemi

BEİJİNG, 15 Şubat (Xinhua) -- Peking Üniversitesi liderliğindeki uluslararası bilim insanlarından oluşan bir ekip, karbondioksit emisyonlarını doğrudan ortadan kaldıran yeni bir hidrojen üretim yöntemi geliştirdi.

Cuma günü Science dergisinde yayımlanan araştırma, hidrojen sektörü için çevre dostu ve ekonomik olarak uygulanabilir bir çözüm sunuyor.

Etanol reformasyonu yoluyla gerçekleştirilen geleneksel hidrojen üretim yöntemlerinde tipik olarak 300-600 santigrat derece arasında değişen yüksek sıcaklıklara ihtiyaç duyuluyor. Büyük miktarda enerji tüketiminin söz konusu olduğu bu yöntemler aynı zamanda önemli düzeyde karbondioksit emisyonlarına yol açıyor. Öte yandan yeni yöntemde tarım ve ormancılık atıklarından elde edilen biyoetanol sadece 270 santigrat derece sıcaklıktaki suyla reaksiyona sokularak hidrojen üretiminde yeni bir katalizör olarak kullanılıyor.

Araştırma ekibi tarafından son on yılda geliştirilen bu yeni iki metalli katalizör, geleneksel etanol reformasyonunda söz konusu olan teknik zorluklarının aşılmasını sağlıyor. Aktif bölgeleri hassas bir şekilde düzenleyerek reaksiyon sıcaklığının düşmesini sağlayan bu yöntemde reaksiyon yolunu tamamen değişiyor.

Peking Üniversitesi'nde araştırmacı olan Ma Ding, "Araştırmamız karbondioksit emisyonunun söz konusu olmadığı verimli hidrojen üretimi için yeni bir yol öneriyor" dedi.

Araştırmada yeni yöntem sayesinde gıda koruma, üretim ve ilaçlarda yaygın olarak kullanılan organik bir kimyasal olan asetik asidin de üretildiği bulundu.

Ma, "Bu süreçte yüksek değere sahip asetik asidin de üretilmesi, sektör açısından önemli bir ekonomik potansiyel ortaya koyuyor" ifadelerini kullandı.

Yapılan ileri analizler, yeni hidrojen üretim yönteminin ölçeklenebilir olduğunu ve endüstriyel düzeyde ticari olarak uygulanabilme potansiyeline sahip olduğunu gösteriyor.

Ma, "Gelecekteki net sıfır emisyon hedeflerini karşılarken günlük yaşam için ihtiyaç duyduğumuz ürünleri üretmenin sürdürülebilir yollarını bulmak kimya sektörü için önemli bir sorun ve hidrojen yaygın olarak kilit bir çözüm olarak kabul ediliyor" dedi.

Araştırma ekibi, buldukları yenilikçi katalitik teknolojinin, yeşil hidrojen ekonomisini ilerletmede ve küresel karbon nötrlüğü hedeflerine ulaşmada çok önemli bir rol oynayabileceğine inanıyor.

Araştırma, Peking Üniversitesi, Çin Bilimler Akademisi Üniversitesi, İngiltere'deki Cardiff Üniversitesi ve diğer enstitülerden araştırmacılar arasında işbirliği ile içine yürütüldü.