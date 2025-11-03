Haberler

Pekin Üniversitesi'nde Türk Mutfağı Haftası Açılışı Yapıldı

Güncelleme:
Pekin Üniversitesi'nde düzenlenen Uluslararası Kültür Festivali kapsamında Türk Mutfağı Haftası'nın açılışı yapıldı. Etkinlikte Türkiye ve Çin arasındaki kültürel bağlar vurgulandı.

Çin'in önde gelen yüksek öğrenim kurumlarından Pekin Üniversitesinde Uluslararası Kültür Festivali kapsamında düzenlenen Türk Mutfağı Haftası'nın açılışı yapıldı.

Etkinlik dolayısıyla Pekin Üniversitesinin ana yerleşkesindeki Batı mutfağı restoranında açılış töreni ve yemek daveti düzenlendi.

Törene Türkiye'nin Pekin Büyükelçisi Selçuk Ünal, Pekin Yunus Emre Türk Kültür Merkezi Müdürü Eyüp Sarıtaş ve Pekin Üniversitesi Rektör Yardımcısı Dong Cıyong katıldı.

Büyükelçi Ünal, burada yaptığı konuşmada, Türkiye ve Çin'in zengin bir tarihe ve kültürel mirasa sahip iki büyük medeniyetin temsilcileri olduğunu, tarihi İpek Yolu üzerinde yüzyıllarca süren ticaretin iki ülke halklarını birbirine bağladığını belirtti.

Savaş zamanında süren dostluk

İkinci Dünya Savaşı'nda aktif tarafsızlık izleyen Türkiye'nin Çin'deki Büyükelçiliğini kapatmadığını, son ana dek Çin halkının yanında yer alarak dayanışma gösterdiğini anlatan Ünal, "Çin ile dostluğumuz bakidir." ifadesini kullandı.

Ünal, iki ülke arasında eğitim alanında işbirliğinin, yalnızca akademik olarak değil, aynı zamanda diplomatik ve kültürel bağların gelişimine de katkı sağlayacağına işaret ederek, Pekin Üniversitesinde Türkiye Araştırmaları Merkezi bulunmasından memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

İki ülkenin eğitim işbirliğinin daha fazla ilerletmesini dilediklerini kaydeden Ünal, akademik işbirliğinin yalnızca tarih gibi geçmişe, dil gibi bugüne ait konularda değil, tarım ve çevre gibi geleceği ilgilendiren konularda da gelişmesini umduklarını vurguladı.

Pekin Yunus Emre Türk Kültür Merkezi Müdürü Sarıtaş da yaptığı sunuş konuşmasında, mezunu olduğu Pekin Üniversitesine, etkinliğin gerçekleşmesine katkıları dolayısıyla teşekkür ederken Türk Kültür Merkezinin kapılarının Türk kültürüne ilgi duyan öğrencilere ve araştırmacılara daima açık olduğunu kaydetti.

İpek Yolu'nun tarihi derinliği

Pekin Üniversitesi Rektör Yardımcısı Dong da konuşmasında tarihi İpek Yolu'nun kavşağında yer alan Türkiye'nin, büyük bir tarihi derinliğe sahip olduğunu belirterek, "Türk mutfağı, Orta Asya bozkırlarının enginliğini, Orta Doğu çarşılarının zenginliğini ve Akdeniz güneşinin tazeliğini aynı anda barındırıyor." şeklinde konuştu.

Üniversite olarak farklı kültürle işbirliğine ve insani etkileşime önem verdiklerinin altını çizen Dong, Türkiye'den İstanbul Üniversitesi ve Boğaziçi Üniversitesi gibi kurumlarla dil eğitimleri, İpek Yolu araştırmaları, teknoloji ve inovasyon alanlarında işbirlikleri yürüttüklerini aktardı.

Törende, Türk Mutfağı Haftası'na katkısı dolayısıyla, Çin'de 14 yerde Türk restoranları işleten Sedat Karakaş'a, Pekin Üniversitesi tarafından "Uluslararası Lezzet Elçisi" beratı verildi.

Etkinlikte, Kültür Bakanlığı Ebru Sanatçısı Özlem Çopur, UNESCO Somut Olmayan Kültür Mirası Temsili Listesi'nde yer alan Ebru Türk Kağıt Süsleme Sanatı'nın canlı uygulamasını sergiledi. Çinli konuklar, burada ilgiyle izledikleri el sanatını birebir deneyimledi.

Açılış töreninin ardından verilen öğle yemeğinde konuklar, Türk mutfağından lezzetleri tatma olanağı buldu.

Kaynak: AA / Emre Aytekin - Güncel
