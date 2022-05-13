Pekin, Japonya-AB Zirvesi'ndeki 'Çin tehdidi' değerlendirmesini protesto etti

Pekin yönetimi, Tokyo'da dün düzenlenen Japonya-Avrupa Birliği (AB) Zirvesi'nin ortak deklarasyonunda Çin'in Güney Çin Denizi, Doğu Çin Denizi ve Tayvan'daki egemenlik iddiaları, Hong Kong'daki demokrasi ve Sincan'daki insan hakları sorunlarına ilişkin değerlendirmeler nedeniyle tarafları protesto ettiğini bildirdi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Cao Licien, Japonya ve AB'nin zirvede Çin bağlantılı sorunları abartarak iftira ve karalama amacıyla kullandığını, bölgesel cepheleşme yarattığını ve Çin'in iç işlerine karıştığını savundu.

Çin'in dünyada barışı inşa eden, küresel kalkınmaya katkıda bulunan ve uluslararası düzenin savunucusu bir ülke olduğunu belirten Sözcü Cao, "Bu tavrı kesinlikle reddediyor ve ilgili tarafları protesto ediyoruz." dedi.

Cao, ülkesinin, Doğu Çin Denizi'nde Japonya ile ihtilafa konu olan takım adalardaki egemenlik iddiasını yineleyerek, "Çin, denizlerdeki sorunlarda toprak bütünlüğü ile egemenlik hakkını ve çıkarlarını kararlılıkla koruyacaktır. Ancak ilgili ülkelerle anlaşmazlıklarını müzakere ve diyalog yoluyla, bölgesel barışı ve huzuru koruyarak çözmeye de hazırdır." ifadesini kullandı.

Tayvan, Sincan ve Hong Kong'daki sorunların ise Çin'in "iç işleri" olduğu ve yabancı müdahalesinin kabul edilemeyeceğini anlatan Cao, "İlgili tarafları kendi işlerine bakmaya ve Çin'in iç işlerini akıllarından çıkarmaya çağırıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Japonya ve AB, dünkü zirvenin ardından yayınladıkları ortak bildiride, Doğu Çin Denizi'ndeki sorunlara ve Güney Çin Denizi'nin askerileşmesine ilişkin kaygılarını dile getirmiş, Tayvan Boğazı'nda barış ve istikrarın sürdürülmesi, sorunların barışçı yollardan çözülmesi çağrısı yapmıştı. Taraflar ayrıca Çin ile siyaset, ekonomi ve güvenlik alanlarında temaslarını derinleştireceklerini, Hong Kong'daki durum ve Sincan dahil insan hakları konularında görüş bildirmeyi sürdüreceklerini belirtmişti.