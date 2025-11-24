Pekin Havalimanlarından İhracat Artışı: Yüksek Teknoloji ve Yeşil Sektörler Öne Çıkıyor

BEİJİNG, 24 Kasım (Xinhua) -- Çin'in başkenti Beijing'in iki büyük havalimanı merkezinden yapılan ihracat, yılın ilk 10 ayında istikrarlı bir şekilde artarak kentin dış ticaretinde yüksek teknoloji ve yeşil sektörlerin büyüyen rolünü gösterdi.

Beijing Başkent Uluslararası Havalimanı ve Beijing Daxing Uluslararası Havalimanı üzerinden yapılan toplam ihracat, bu dönemde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 8,3 artışla 214,64 milyar yuan (yaklaşık 30,28 milyar ABD doları) seviyesine ulaştı.

Toplamda, Beijing ilk 10 ayda 2,67 trilyon yuanlık mal ticareti kaydetti ve ihracat yüzde 2,8 artışla 515,69 milyar yuana ulaşarak rekor seviyeye ulaştı.

Yılın ilk 10 ayında, Beijing'in gelişmekte olan endüstrileri de güçlü bir ivme gösterdi. Yeşil ve düşük karbonlu ürünlerin ihracatı bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 22,4 artarken, biyotıp ihracatı yüzde 15,8 ve bilgi teknolojisi ürünleri ise yüzde 14 arttı. Gümrük verilerine göre, bu sektörler bölgesel ihracat büyümesinin ana itici güçleri haline geldi.

İki büyük havalimanı için iddialı hedefler belirleyen Beijing, 2030 yılına kadar toplam yolcu trafiğini 160 milyonun üzerine, toplam kargo ve posta trafiğini ise 2,5 milyon tonun üzerine çıkarmayı hedefliyor.