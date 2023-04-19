Pekin'deki hastane yangınıyla bağlantılı 12 kişi gözaltına alındı

Çin'in başkenti Pekin'de 29 kişinin öldüğü hastane yangınıyla bağlantılı olarak aralarında başhekim ve hastanede renovasyon çalışmaları yürüten inşaat şirketinin yöneticisinin olduğu 12 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Çin'in başkenti Pekin'de 29 kişinin öldüğü hastane yangınıyla bağlantılı olarak aralarında başhekim ve hastanede renovasyon çalışmaları yürüten inşaat şirketinin yöneticisinin olduğu 12 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Yerel yetkililer, düzenledikleri basın toplantısında, Çin Kamu Güvenliği Bürosunun zanlılar hakkında "büyük kazaya sebebiyet vermek suçlamasıyla" soruşturma yürüttüğünü belirtti.

Yangınla bağlantılı olarak aralarında başhekim ve hastanede renovasyon çalışmaları yürüten inşaat şirketinin yöneticisinin olduğu 12 kişinin gözaltına alındığı kaydedildi.

Fıngtay ilçesindeki Pekin Çangfıng Hastanesi'nin yataklı bölümünde dün öğle saatlerinde çıkan yangında 29 kişi yaşamını yitirmişti.

Hayatını kaybedenler arasında 26 yaşlı hastanın yanı sıra bir hasta bakıcı, bir hemşire ve bir ziyaretçinin bulunduğu kaydedildi.

Yangında yaralanan 39 kişi çevredeki diğer hastanelere kaldırılırken, 3'ünün hayati durumunun kritik olduğu bilgisi paylaşıldı.

Yangının ardından itfaiye, sağlık, acil durum ekipleri bölgeye sevk edilirken, 71 hasta kurtarılarak tahliye edilmişti.

Yangın sırasında dumanlar içindeki hastane binasının pencerelerinden çarşaflarla sarkan, bina duvarına uzatılan merdivenlere ulaşmaya çalışan insanların görüntüleri sosyal medyada yer almıştı.

Boya malzemesinden çıktığı sanılıyor

Olayla ilgili soruşturmada ilk belirlemelere göre, yangının, renovasyon çalışmalarında kullanılan yanabilir özellikteki boya malzemelerinden çıktığı sanılıyor.

Boya malzemelerinin inşaat sırasında ortaya çıkan kıvılcımlarla alev aldığı ihtimali üzerinde duruluyor.

Yeni milenyumun en ölümcül yangını

Pekin'in merkezinde 29 cana mal olan yangın, kentte 2000'li yıllarda görülen en ölümcül yangın olarak kayıtlara geçti.

2002'de kentin üniversite bölgesi Haydien ilçesinde bir internet kafede çıkan yangında 24 kişi ölmüş, 13 kişi yaralanmıştı.

2017'de kentin güneyindeki Daşing ilçesinde göçmen işçiler için küçük odalara dönüştürülen bir binada çıkan yangında 19 kişi yaşamını yitirmişti.