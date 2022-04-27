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Pekin'de Karantina Endişeleri Artıyor

DailyMotion.com - Güncel
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22 milyonluk Pekin nüfusunun dörtte üçünün yaşadığı Chaoyang'da bölge sakinleri Corona virüsü testi olmak için sıraya girdi.

22 milyonluk Pekin nüfusunun dörtte üçünün yaşadığı Chaoyang'da bölge sakinleri Corona virüsü testi olmak için sıraya girdi.

Çin'in başkenti Pekin'de yetkililer, patlak veren salgını durdurmaya çalışıyor.

Şanghay'daki karantina önlemlerini gören Pekinliler, yiyecek ve erzak stokluyorlar.

Yetkililer, Chaoyang'da bazı spor salonlarını, tiyatroları ve turistik yerleri kapatmaya başladı.

Yetkililer, kentin 10 diğer semt ve bir ekonomik kalkınma bölgesinde de testler yapacağını açıkladı.

DailyMotion.com / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti, Koronavirüs, Şanghay, Pekin, Güncel, Haberler

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