Pekin'de bar kaynaklı Kovid-19 vakalarındaki artış endişeye yol açtı Çin'in başkenti Pekin'de Omicron varyantını taşıyan vakaların yol açtığı salgını kontrol altına almak için uygulanan kısıtlamaların kaldırılmasının ardından, şehir merkezindeki Çaoyang ilçesinin Sanlitun semtindeki barı ziyaret edenlerde tespit edilen vakalar, yeni salgın... Çin'in başkenti Pekin'de Omicron varyantını taşıyan vakaların yol açtığı salgını kontrol altına almak için uygulanan kısıtlamaların kaldırılmasının ardından, şehir merkezindeki Çaoyang ilçesinin Sanlitun semtindeki barı ziyaret edenlerde tespit edilen vakalar, yeni salgın dalgasının gelişebileceğine dair kaygıya yol açtı. Yerel yönetimden yapılan açıklamada, son 4 günde, barı ziyaret eden kişilerle bağlantılı 166 vaka tespit edilirken vakalar, şehrin 16 merkez ilçesinden 14'üne yayıldı. Yetkililer, salgın nedeniyle gelecek hafta açılması planlanan okullarda yüz yüze eğitime geçilmesini erteledi. Kentin farklı semtlerinde vaka tespit edilen apartman kompleksleri kordona alınırken binlerce vatandaş yeniden karantinaya girmek zorunda kaldı. Yeni salgının, şehirdeki en büyük yayılma olarak kayıtlara geçen, Haziran 2020'de Şinfandi Toptancı Gıda Pazarı'ndan yayılan, 34 günde 368 vakanın kaydedildiği dalgayı geride bırakabileceği öngörülüyor. Vakaların başka şehirlere yayılmasından endişe duyuluyor. Nüfusu 21 milyonu aşan Pekin'de ilk vakaların 22 Nisan'da tespit edildiği Omicron kaynaklı salgında 22 Nisan'dan bu yana 1997 vaka tespit edilmişti. Vakaların kontrol altına alınması ve topluluk içi yayılmanın durdurulmasının ardından yerel yönetim, karantina kısıtlamalarını şehrin büyük bölümünde kaldırmaya karar vermişti. 1 Mayıs'tan beri yalnızca paket satış yapmalarına izin verilen restoranların yeniden açılmasına, evden çalışanların ofislerine dönmesine izin verilmişti. Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamada, Pekin'de son 24 saatte hastalık belirtisi gösteren 29, göstermeyen 22 vaka saptandı. Omicron vakaları "sıfır vaka" stratejisi için sınamaya dönüştü Bulaşıcılığı yüksek Omicron varyantının ortaya çıkardığı tablo, Çin'in Kovid-19'a karşı "sıfır vaka" stratejisi için sınamaya dönüştü. Kovid-19 vakalarını ortaya çıktığı yerde bastırmayı ve bulaşma zincirini kesmeyi hedefleyen strateji, karantina, seyahat kısıtlamaları ve toplu testler gibi katı ve geniş ölçekli tedbirleri gerektiriyor. Önlemler, hayatın olağan akışına müdahalesi ve maliyeti açısından zaman zaman tartışmalara yol açıyor. Diğer ülkeler, Kovid-19'a karşı salgın koruma tedbirlerini büyük ölçüde kaldırıp normalleşmeye giderken, Çin'in mücadele stratejisini zaman içinde nasıl uyarlayacağı belirsizliğini koruyor. AA / Emre Aytekin - Güncel Güncel Haberler

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