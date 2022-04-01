Pekin Büyükelçisi Önen, krizlerde insani ve girişimci diplomasinin önemini vurguladı Açıklaması

Türkiye'nin Pekin Büyükelçisi Abdulkadir Önen, Türkiye'nin kargaşa dönemlerinde proaktif, insani ve girişimci dış politika izlediğini ve sürdürülebilir barış ve kalkınma hedefi için adil bir dünya düzeninin kurulması gerektiğine inandığını belirtti.

Önen, Çin Küresel Televizyon Ağının (CGTN) internet sitesinde "Kriz dönemlerinde girişimci ve insani diplomasi" başlıklı makale yayımladı.

Türk diplomasisinin belirsizlik, kriz ve çatışma dönemlerinde bölgesel ve küresel zorluklarla başa çıkabilmek için kesintisiz diyaloğun sürdürülmesinin atılacak ilk adım olması gerektiğini savunduğunu dile getiren Önen, çok taraflılığın ve evrensel değerlerin erozyona uğraması nedeniyle küresel yönetim sistemlerinin küresel sorunlara hızlı ve etkili çözümler geliştiremediğine dikkati çekti.

Önen, Türkiye'nin, Afganistan'dan Balkanlar'a, Afrika'dan Kafkasya'ya krizlerin çözümünde hem sahada hem masada katkı sağladığını hatırlatarak, Rusya ve Ukrayna arasında barışın sağlanması için diplomatik çabalarını hızlandırdığını ifade etti.

Önen, Antalya Diplomasi Forumu'nda (ADF) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun yürüttüğü yoğun diplomasi trafiğinin, Türkiye'nin daha fazla insani trajedinin yaşanmaması, barış ve istikrarın bölgede ve ötesinde sağlanmasına yönelik çabalarının son örneği olduğuna işaret etti.

Antalya'da Ukrayna ve Rusya'nın dışişleri bakanlarının silahlı çatışmanın başlamasından sonra ilk kez bir araya geldiği Türkiye-Rusya-Ukrayna üçlü zirvesini anımsatan Önen, "Türkiye, Rusya-Ukrayna krizinin başından itibaren ortak zemin arayışında oldu ve her iki tarafı dengeleyici tutum takındı. İki ülkeyle de derin stratejik ve ekonomik bağları olan Türkiye, Karadeniz ile Akdeniz'i birbirine bağlayan Boğazlar'ı kontrol eden kritik konumda bulunuyor. Mevcut kriz, Türkiye'nin Avrasya bölgesinin istikrarı ve güvenliği açısından hayati rol oynadığını açıkça ortaya koydu." ifadelerini kullandı.

İstanbul'da 29-30 Mart'ta yapılan yüz yüze ikili müzakerelerin son turunda Kiev ve Moskova'nın çatışmanın başlamasından bu yana en anlamlı ilerlemeyi kaydettiğini aktaran Önen, "Türkiye her iki tarafın kendisine duyduğu güvenin verdiği sorumluluğun farkında olarak devam eden müzakereleri kalıcı ateşkes ve barış için umut ışığı görüyor." değerlendirmesinde bulundu.

Önen, Türkiye'nin diyaloğa yönelik çabalarının yanı sıra şiddet kurbanlarına ivedilikle insani yardım sağladığını, ayrıca uluslararası yardım çabalarına destek verdiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Dünyanın en büyük mülteci nüfusuna ev sahipliği yapan bir ülke olarak Ukrayna'daki yürekleri yaralayan trajediye tanık olan Türkiye, şu ana dek bölgeye 56 kamyon dolusu insani yardım yolladı ve yenilerini yollamaya da devam ediyor. Türkiye, Ukraynalılar da dahil 63 bin yabancı ülke vatandaşının çatışma alanlarını terk etmesine yardımcı oldu. Öte yandan Türkiye'ye gelen Ukraynalıların sayısı da 60 bini aştı."

Türkiye'nin 2023 yılında 100. kuruluş yıl dönümü gururla kutlayacağına işaret eden Önen, dünyanın en geniş beşinci diplomatik ağına sahip olan Türkiye'nin diplomatik liman statüsünün ve örneklenen diplomatik çabalarının çevresinde ve ötesinde sürdürülebilir barış ve istikrara ulaşılmasındaki kararlığını gösterdiğini vurguladı.