Pehlivanlar, Kırkpınar İçin Cuma Namazında Bir Araya Geldi

664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde mücadele etmek için Edirne'ye gelen pehlivanlar, cuma namazını selatin camilerde kıldı.

Pehlivanlar, başta restorasyonu devam eden ve bir bölümü açık olan Selimiye, Eski ve Üç Şerefeli olmak üzere sultan yadigarı camilerde yoğunluk oluşturdu.

Camilerde ahirete irtihal eden yağlı güreşe emeği geçenler için mevlit okutuldu.

Pehlivanların pek çoğunun yer aldığı Eski Cami'de cuma namazını kentte bulunan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldırdı.

Erbaş, verdiği hutbede, 664 yıldır devam eden Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde mücadele edecek pehlivanların Hz. Hamza'nın varisleri olduğunu belirterek başarı diledi, kazasız bir organizasyon geçirmeleri için dua etti.

Cuma namazı sonrası Vakıflar Edirne Bölge Müdürlüğünce Bölge Müdürü Ahmet Saraç koordinasyonunda muharrem ayı dolayısıyla aşure ikramında bulunuldu.