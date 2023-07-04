Pehlivanköy'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Gözaltı
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Pehlivanköy ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda H.C.E'nin evinde yapılan aramada, 25 kök Hint keneviri, 2 kilogram esrar, 68 kenevir tohumu, hassas terazi ve uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi. Operasyon kapsamında H.C.E. gözaltına alındı.
Pehlivanköy ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Pehlivanköy ilçesinde H.C.E'nin evinde uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisine ulaştı.
Ekipler evde yaptığı aramada, 25 kök Hint keneviri, 2 kilogram esrar, 68 kenevir tohumu, hassas terazi ile uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi.
Olayla ilgili H.C.E. gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel