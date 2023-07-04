Üye Girişi
Haberler
Pehlivanköy'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Gözaltı

Pehlivanköy'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Gözaltı

Güncel Haberler

Pehlivanköy ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda H.C.E'nin evinde yapılan aramada, 25 kök Hint keneviri, 2 kilogram esrar, 68 kenevir tohumu, hassas terazi ve uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi. Operasyon kapsamında H.C.E. gözaltına alındı.

Pehlivanköy ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Pehlivanköy ilçesinde H.C.E'nin evinde uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisine ulaştı.

Ekipler evde yaptığı aramada, 25 kök Hint keneviri, 2 kilogram esrar, 68 kenevir tohumu, hassas terazi ile uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi.

Olayla ilgili H.C.E. gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel

Kenevir Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title