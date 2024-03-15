Pehlivanköy'de trafik komisyonu toplantısı yapıldı

Pehlivanköy'de ilçe trafik komisyonu toplantısı yapıldı.

Pehlivanköy Kaymakamı Fatma Ballı başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, okul giriş ve çıkışlarındaki trafik tedbirlerinin arttırılması görüşüldü.

Toplantıda, ayrıca trafik işaret ve levhaları ile hız kesiciler konusunda yapılması gereken konular görüşüldü.

Toplantıya, Belediye Başkanı Abdurrahman Altuğ, İlçe Emniyet Amir Vekili İbrahim Özgür Günay, Milli Eğitim Müdürü Necmettin Ayçiçek ile kurul üyeleri katıldı.

"Gönül sofralarında buluşuyoruz" etkinlikleri yapılacak

Pınarhisar Belediyesince "Gönül sofralarında buluşuyoruz" iftar programları düzenlenecek.

Belediye Başkanı İhsan Talay, yaptığı yazılı açıklamada, ramazan ayı dolayısıyla mahallelerde iftar verileceğini bildirdi.

İlk iftarın 17 Mart Pazar Esentepe Mahallesi'nde yapılacağını ifade eden Talay, vatandaşlarla iftar sofralarında bir araya geleceklerini kaydetti.

Ramazan ayının birlik, beraberlik, yardımlaşma ve dayanışma ayı olduğunu aktaran Talay, herkesi iftar programlarına davet etti.