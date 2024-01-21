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Pehlivanköy'de kırsal kalkınma desteklemeleri bilgilendirme toplantısı yapıldı

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Pehlivanköy ilçesinde gerçekleştirilen toplantıda, tarıma dayalı ekonomik yatırımların ve kırsal ekonomik altyapıların desteklemesi hakkında çiftçilere bilgi verildi. Çiftçilere desteklemelerden yararlanmaları önerisinde bulunuldu.

Pehlivanköy ilçesinde kırsal kalkınma desteklemeleri bilgilendirme toplantısı yapıldı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce gerçekleştirilen toplantıda, tarıma dayalı ekonomik yatırımların ve kırsal ekonomik altyapıların desteklemesi hakkında çiftçilere bilgi verildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ali Doğan, çiftçilere bu desteklemelerden yararlanmaları önerisinde bulundu.

Kırklareli'nin tarımsal üretimde önemli kentler arasında yer aldığını ifade eden Doğan, kentin ürün çeşitliği bakımından da zengin olduğunu belirtti.

Üretime dayalı kırsal kalkınma modeliyle çiftçileri desteklediklerini dile getiren Doğan, kırsal kalkınma desteklemeleri başvurularının il ve ilçe tarım müdürlükleri ile Tarım ve Orman Bakanlığının internet sitesi üzerinden yapılabildiğini kaydetti.

Kaynak: AA / Güncel

Pehlivanköy Çiftçilik Tarım Ekonomi Güncel Haberler

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