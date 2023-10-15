Pehlivanköy'de çeltik hasadı kontrolü yapıldı

Pehlivanköy Tarım ve Orman Müdürlüğünün çeltik hasadı kontrolleri devam ediyor.

Pehlivanköy Tarım ve Orman Müdürlüğünün çeltik hasadı kontrolleri devam ediyor.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ali Doğan ve müdürlük personeli, Yeşilpınar köyünde çeltik hasadı kontrolü yaptı.

Doğan, ilçede 108 üreticinin 6 bin 396 dekar alanda çeltik ürettiğini belirtti.

Hasadın en az kayıpla gerçekleştirilmesi için denetimlerin yapıldığını ifade eden Doğan, hasat süresince çalışmaların süreceğini kaydetti.

Üreticiler ile hasat sezonunu değerlendirdiklerini söyleyen Doğan, "Ülkemizin tarımsal üretimine katkıda bulunan tüm üreticilerimize bol ve bereketli hasatlar diliyorum." dedi.