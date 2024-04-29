Pehlivanköy'de buğday zararlısı süneyle mücadele başlatıldı.

Pehlivanköy Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ekiplerin bölgede süneyle mücadele çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

Sünenin hububatın en önemli zararlısı olduğu belirtilen açıklamada, buğdayda verim ve kalitede düşüşe neden olduğu kaydedildi.

Tarımsal üretimin planlanması toplantısı

Vize'de çiftçilere tarımsal üretimin planlanması programı tanıtıldı.

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğü Bitkisel Üretim Şube Müdürü Gökalp Muzikacı, Vize Tarım ve Orman Müdürlüğünde gerçekleştirilen toplantıda, program çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Muzikacı, toplantıda bitkisel üretimin planlanması programı ile tarımsal üretimin planlı şekilde yürütüleceğini söyledi.

Toplantıya, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Zeynep Şeyda Gürsu'da katıldı.

Toplum Sağlığı Başkanları toplantısı yapıldı

Kırklareli'nde ilçe toplum sağlığı başkanları toplantısı yapıldı.

İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit başkanlığında, Kırklareli Sağlık Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıda, sağlık alanında yapılan ve devam eden yatırımlar ile planlanan yatırımlar görüşüldü.

Toplantıda, sağlık birimlerindeki personel durumu da değerlendirildi.