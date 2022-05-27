Pegasus'un, Sabiha Gökçen-Zafer Havalimanı uçuşları başladı - Haberler

Pegasus, Zafer Havalimanı'na Brüksel, Düsseldorf, Köln gibi uluslararası uçuşların yanı sıra, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan da yurt içi seferlerini sürdürecek.

Pegasus Havayolları açıklamasına göre, şirket, Türkiye'nin ilk bölgesel havalimanı olma özelliğini taşıyan Zafer Havalimanı'na ilk uluslararası uçuşunu Brüksel'den gerçekleştirdi.

Pegasus, Zafer Havalimanı'na Brüksel, Düsseldorf, Köln gibi uluslararası uçuşların yanı sıra, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan da yurt içi seferlerini sürdürecek.

Pegasus Havayolları ve Zafer Havalimanı arasında yapılması planlanan uçuşlar, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Zafer Havalimanı'na her çarşamba saat 22.05'te, Zafer Havalimanı'ndan Sabiha Gökçen Havalimanı'na ise her perşembe 07.35'te yapılacak karşılıklı uçuşlar ile sürecek.

Zafer Havalimanı ile Sabiha Gökçen Havalimanı arasında haftalık düzenli olarak gerçekleştirilecek uçuşlar Türkiye'nin tarım, ticaret ve turizmine büyük faydaları olan Kütahya, Afyon, Uşak illerinin ekonomik ve sosyal gelişimine de katkı sağlayacak.

Zafer Havalimanı'nın artan düzenli uçuşları, altyapısı ve tesisleriyle bölgenin yurt içi ve yurt dışı hava ulaşımına uzun vadeli ve kalıcı çözümler sunmaya devam edecek.