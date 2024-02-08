Pegasus Uçağında Lazer Tutma Olayı

İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, İSTANBUL Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)- Antalya seferini yapan Pegasus Havayolları'na ait uçakta bulunan bir yolcunun kuleye ve diğer uçaklara lazer tuttuğu tespit edildi. Yolcu Antalya Havalimanı'nda polis tarafından gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Pegasus Havayolları'nın PC-2026 sefer sayılı Airbus A320 tipi yolcu uçağı, Antalya seferini yapmak üzere dün saat 21.55'de Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkış yaptı. Uçağın kalkışından kısa bir süre sonra bir yolcunun uçak içerisinden hem SAW Hava Trafik Kontrol Kulesi'ne hem de diğer uçaklara lazer tuttuğu tespit edildi. Bunun üzerine Hava Trafik Kontrolü Merkezi, hem Antalya Havalimanı hem de Pegasus uçağının pilotuyla irtibata geçti ve durumu bildirdi. Uçaklara lazer tutan yolcu kabin görevlileri tarafından tespit edildi. Uçak Antalya Havalimanı'na iniş yaptıktan sonra lazer tutan yolcu polis tarafından gözaltına alındı.