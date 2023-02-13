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Pegasus uçağı, onarılan Hatay Havalimanı'ndan 60 yolcusuyla havalandı

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Pegasus uçağı, onarılan Hatay Havalimanı'ndan 60 yolcusuyla havalandı

Pegasus Hava Yolları'nın PC 4031 sefer sayılı uçağı, depremden sonra onarılan Hatay Havalimanı'ndan 60 yolcusuyla İstanbul'a hareket etti.

Pegasus Hava Yolları'nın PC 4031 sefer sayılı uçağı, depremden sonra onarılan Hatay Havalimanı'ndan 60 yolcusuyla İstanbul'a hareket etti.

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen depremlerde hasar görmesinin ardından onarımı tamamlanan Hatay Havalimanı pistine iniş yapan Pegasus uçağı, dönüş için yolcularını aldı.

İstanbul'a gitmek isteyen bazı depremzedeler ile görev değişimi yapan arama kurtarma personeli olmak üzere 60 kişinin bindiği uçak, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na hareket etti.

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Kaynak: AA / Hasan Hüseyin Kul - Güncel

Pegasus Hava Yolları Hatay Havalimanı İstanbul Pegasus Güncel Haberler

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