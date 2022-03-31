Pegasus Hava Yolları'nda bayrak değişimi

Pegasus Hava Yolları Ticaretten Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Güliz Öztürk şirketin yeni CEO'su oldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 2016 yılından bu yana Pegasus Hava Yolları Üst Yöneticisi (CEO) olarak görev yapan Mehmet T. Nane, 31 Mart 2022 Perşembe günü gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Yönetim Kurulu Üyesi oldu ve Yönetim Kurulu'nun aldığı kararla Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak seçildi. Nane'den CEO'luk görevini devralacak isim ise 2010 yılından bu yana şirketin Ticaretten Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürüten Güliz Öztürk oldu. Nane ve Öztürk, yeni görevlerine resmi olarak 1 Mayıs 2022 tarihi itibarıyla başlayacak.

Türk sivil havacılık tarihinde, hava yolu taşımacılığı alanındaki ilk kadın CEO

Açıklamada görüşlerine yer verilen Nane, "2016 yılında teslim aldığım CEO'luk görevini, Pegasus'un gelişimine ve ilerlemesine uzun yıllardır önemli katkılarda bulunan Güliz Öztürk'e mutlulukla devrediyorum. Kendisinin Pegasus bayrağını göklerde parıldayarak dalgalandırmaya devam edeceğine yürekten inanıyorum. Bu değişim, Güliz Öztürk'ün Türk sivil havacılık tarihindeki ilk kadın hava yolu CEO'su olması sebebiyle de çok değerli ve önemli." ifadelerini kullandı.

Havacılık sektörünün salgından bu yana hem yerel hem de global açıdan çok zorlu bir dönem geçirdiğinin altını çizen Nane, "Sürdürmekte olduğum TÖSHİD Başkanlığı ve haziran ayında devralacağım IATA Başkanlığı görevlerim çerçevesinde sivil havacılık sektörünün sürdürülebilir gelişimi için mücadele ederken, Pegasus Hava Yolları'ndaki yeni görevimde de Türk sivil havacılığının dünyada parlayan yıldız konumunu pekiştirmek ve şirketimizin sağlam adımlarla yükselişine destek olmak için var gücümle çalışmaya devam edeceğim." açıklamasında bulundu.

Öztürk ise bayrağı Mehmet T. Nane'den gururla devraldığını belirterek, "Pegasus Hava Yolları olarak, kendisinin liderliğinde 2016'dan bu yana birçok ilk ve öncü projeye imza attık ve ülkemizi uluslararası arenada pek çok kez gururlandırdık. Şirketimizi daha da ileriye taşımak ve başarılarını taçlandırmak için, tüm çalışma arkadaşlarımla birlikte bütün gücümüzle çalışacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Teknoloji ve insana yatırımın başarılarının mimarı olmaya devam edeceğinin altını çizen Öztürk, " Türkiye'nin dijital hava yolu olarak, misafir deneyimini odak alan yaklaşımımızla seyahat deneyimlerini kolaylaştıracak dijital teknolojiler ve benzersiz yenilikler sunmayı sürdüreceğiz. İş modelimizin temel prensiplerinden ödün vermeden, operasyonlarımızı ve faaliyetlerimizi sürdürülebilir çevre anlayışıyla yönetmeye devam edeceğiz. En çok odaklanacağımız konulardan biri de toplumsal cinsiyet eşitliği olacak. Kadınların ve erkeklerin toplumsal yaşamın her alanına eşit katılımına ve kadınların potansiyellerini ortaya çıkarabilmelerine katkı sağlamak için kurumsal ve bireysel olarak her türlü çabayı göstereceğiz. Biz şirket olarak yıllardır toplumsal cinsiyet eşitliği için elimizi taşın altına koyduk, mücadelenin tam ortasında yer aldık. Bu değişim, aynı zamanda şirketimizin toplumsal cinsiyet eşitliğine verdiği önemin de bir göstergesi." ifadelerine yer verdi.