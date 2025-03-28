Bayram yolu kana bulandı: 6 ölü, 3 ağır yaralı

Bayram yolu kana bulandı! 6 ölü, 3 ağır yaralı
Myanmar'da 7,7 büyüklüğünde deprem

Ülke şokta! 7.7'lik deprem coğrafyayı beşik gibi salladı
İmamoğlu'nun avukatının neden gözaltına alındığı belli oldu

İmamoğlu'nun avukatının neden gözaltına alındığı belli oldu
973 bin liralık hayali iftarın faturası belediye kasasından ödendi

973 bin liralık hayali iftar

Pegasus Hava Yolları Ramazan Bayramı için 157 Ek Sefer Düzenliyor

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Pegasus Hava Yolları, 9 güne çıkarılan Ramazan Bayramı tatili için toplam 157 ek sefer yapacağını açıkladı. İçi hatlarda en çok Antalya, İzmir ve Bodrum'a sefer düzenlenecek.

Pegasus Hava Yolları, 9 güne çıkarılan Ramazan Bayramı tatili için 157 ek sefer planladı.

Bayram tatili nedeniyle Pegasus Havayolları 92'si iç hat, 65'i dış hat seferi olmak üzere toplam 157 ek sefer yapacak.

Pegasus, en çok ek seferi yolcu talepleri doğrultusunda iç hatlarda Antalya, İzmir, Çukurova, Ankara ve Bodrum, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yanı sıra dış hatlarda ise Paris, Londra, Roma, Prag ve Barselona için planladı.

Kaynak: AA / Kenan Irtak - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.