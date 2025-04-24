Pegasus Hava Yolları'ndan Deprem Nedeniyle Tavan Fiyat Düzenlemesi

Pegasus Hava Yolları, İstanbul'da meydana gelen depremler nedeniyle İstanbul çıkış ve varışlı tüm iç hat seferlerinin bilet tavan fiyatının, 30 Nisan Çarşamba gününe kadar 2 bin 850 lira olarak sabitlendiğini duyurdu.

Pegasus'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, İstanbul'da gerçekleşen deprem nedeniyle 25 Nisan Cuma gününe kadar olan tüm İstanbul kalkış-varışlı yurt içi seferlerde tavan bilet fiyatının 1750 lira olarak sabitlendiğini hatırlatılarak, şu ifadelere yer verdi:

"30 Nisan'a kadar olan seferlerimizde ise tavan bilet fiyatımızı 2850 TL olarak sabitledik. Seyahat planlarında değişiklik olan misafirlerimiz için bilet işlemlerinde ilave haklar sunuyoruz. 25 Nisan 2025 Cuma günü sonuna kadar İstanbul varışlı ve kalkışlı tüm yurt içi seferlerimizde bileti olan misafirlerimiz ücretsiz açığa alma işlemleri veya bir hafta içinde ücretsiz değişiklik yapabilir."