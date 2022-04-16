Pegasus, 23 Nisan'da 'Çocuk Ormanı' projesini hayata geçirecek

Pegasus Hava Yolları, 23-24 Nisan tarihlerinde Pegasus'la uçan her çocuğun biletini TEMA Vakfı aracılığıyla bir fidana, fidanları ise Pegasus Çocuk Ormanı'na dönüştürecek. Proje kapsamında toplam 15 bin fidan dikimi yapılacak.

Havayolu, 23-24 Nisan 2022 tarihlerinde Pegasus'la uçan her çocuğun biletini TEMA Vakfı aracılığıyla bir fidana dönüştürecek. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesiyle bağışlanacak fidanlarla Pegasus Çocuk Ormanı oluşturulacak. Bu tarihlerde Pegasus Hava Yolları ile uçan tüm 0-12 yaş arası çocuklar adına toplam 15 bin fidan dikimi yapılacak.

"ATATÜRK'ÜN EMANETİ ÇOCUKLARA SAHİP ÇIKMAK GELECEĞE SAHİP ÇIKMAKTIR"

Pegasus Çocuk Ormanı projesini bir tanıtım filmiyle duyuran Pegasus Hava Yolları, filmde Atatürk'ün emaneti çocuklara sahip çıkmanın bu ülkenin geleceğine sahip çıkmaktan geçtiğini vurguluyor. Mustafa Kemal Atatürk'ün "Bu vatan, çocuklarımız ve torunlarımız için cennet yapılmaya değer." sözüyle biten tanıtım filmine havayolu şirketinin sosyal medya kanallarından ulaşılabiliyor.