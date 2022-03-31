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Pedallarımızdan 3 Derece Birden

Bültenler - Güncel
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Pedallarımızdan 3 Derece Birden

Türkiye Şampiyonası 3. Etap Puanlı Bisiklet Yol Yarışları Aydın'ın Didim ilçesinde gerçekleştirildi. Konya Büyükşehir Belediyesporlu pedallar, 400'e yakın sporcunun yarıştığı şampiyonadan başarılarıyla göz doldurdu.

KONYA (Bültenler) - Heyecanlı anlara sahne olan yarışlarda Büyükşehir Belediyesporun Gençler Takımı 2'ncilik, Yıldız A Takımı ise takım halinde 3'üncü oldu. Ayrıca Gençler Yol Yarışında pedal çeviren Mustafa Tarakçı da 3'üncülük kürsüsüne çıktı.

SIRADA GİRESUN VAR

Diğer yandan Aydın'dan başarılı performans ortaya koyan Konya Büyükşehir Belediyespor bisiklet takımı, 15 Nisan 2022'de Giresun'da düzenlenecek 4.Etap Türkiye Şampiyonası'nı beklemeye geçti. Antrenmanlarına hız kesmeden başlayan pedallarımız, Karadeniz sınavından 1'incilikler elde etmeyi hedefliyor.

Bültenler / Güncel

Bisiklet, Türkiye, Konya, Aydın, Güncel, Haberler

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