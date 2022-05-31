PDR uzmanından LGS'de sınav kaygısından kurtulmaya yönelik öneriler - Haberler

2022 Liselere Geçiş Sınavı (LGS) 5 Haziran Pazar günü gerçekleşecek. İSTEK Okulları PDR Ortaokul Koordinatörü Sibel Turan Pelivan, sınav öncesi öğrencilere ve ailelerine tavsiyelerde bulundu.

Öğrencilerin sınavın ilk dakikalarında heyecanlı olması ve bildiklerini unutmuş gibi hissetmesinin doğal olduğunu söyleyen Sibel Turan Pelivan, "Öğrencilerin zihinleri soruları okumaya ve çözmeye başladıktan sonra kaygıdan uzaklaşacaktır. Sınava günler kala sosyalleşme ve dinlenme için iyi hissettiren aktivitelere zaman ayırmak önemlidir. Öğrenciler yoga, meditasyon, yürüyüş gibi aktivitelerle stres düzeyini düşürebilir. Arkadaşlarla açık havada vakit geçirmek, satranç, yapboz, sudoku çözmek ya da resim yapmak, doğada ya da deniz kıyısında zorlayıcı olmayan fiziksel hareketlerde bulunmak, duygu günlüğü tutmak stres kaynağını azaltır." dedi.

Doğru ve düzenli nefes egzersizinin kaygıyı olumlu yönetme anlamında avantaj sağladığını söyleyen Pelivan, "Nefes (mindfulness) egzersizlerinin kaygının yol açtığı rahatsız edici bedensel etkiler ile baş etmede önemli bir rolü vardır. Nefesin düzenlendiği ve rahatlamanın sağlandığı durumda bedenimizdeki fizyolojik tepkiler olumlu yönde değişecektir, dikkati dağıtan belirtiler ortadan kalkar ve sınavda istediğimiz performansı elde edebiliriz" diye konuştu.

SINAV HAZIRLIĞINDA AİLENİN ROLÜ

"Sınavlar, sadece birer fırsattır, hiçbir şeyin sonu değil pek çok şeyin başlangıcı da olabilir" diyen Pelivan ailelere ise şu önerilerde bulundu: "Çocuğu kıyaslamadan kaçınmak, çocuğun her şeyiyle tek ve biricik olduğunu unutmamak gerekir. Ailesi tarafından koşula bağlı olmaksızın sevgi ve saygı gören çocuğun özgüven ve motivasyonu yüksek olacağı unutulmadan, koşulsuz sevgi ve kabul gördüğü çocuğa hissettirilmelidir. Çocuğun gerçek potansiyeli göz önünde bulundurularak hedefler potansiyeline uygun belirlenmeli, beklentiler çocuğun kapasitesinin üzerinde tutulmamalıdır. Potansiyeli doğrultusunda çalışan çocuğun çabası fark ve takdir edilmelidir."

Demirören Haber Ajansı / Güncel