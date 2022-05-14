Pckolik'in oyun mağazası çok yakında kapılarını açıyor - Haberler

İSTANBUL (Shiftdelete) - Oyunlar, hayatımızın vazgeçilmez bir parçası. Son yapılan bir araştırmaya göre, ülkemizdeki yetişkinlerin yüzde 78'i oyunlara ilgi duyuyor. Bu da oldukça ciddi bir sayıya denk geliyor. Öte yandan her geçen gün büyüyen oyun sektörü çeşitli imkanların da kapısını aralıyor. Giderek daha fazla insan profesyonel olarak oyun oynamayı meslek haline getiriyor.

Her ne kadar bu durum ciddi bir gelir getirse de öncesinde teknik yatırım yapmak gerekiyor. özellikle de kullanılan bilgisayarın, kulaklığın ve klavye gibi çevre birimlerinin kalitesi ciddi önem arz ediyor. Tam da bu ihtiyaçlara cevap vermek için kurulan Pckolik mağazası çok yakında hizmete giriyor. İşte ayrıntılar…

Pckolik'in oyun mağazası İstanbul Florya'da açılıyor!

Oyuncular için en iyi hizmeti sunmayı hedefleyen mağaza, ulaşımın kolay olmasının yanı sıra çeşitli olanakları ve kampanyaları da kullanıcılarına sunacak. Burada oyun ekipmanlarından tutun da ücretsiz kullanabileceğiniz canlı yayın odalarına kadar her şey olacak.

ckolik'de birçok markanın temsilcisi satılan ürünlerle ilgili bilgi vermek amacıyla çalışacak. Markalar arası fiyat ve performansı açısından değerlendirme yapmak olanağı da yine burada Pckolik kullanıcılara sunulacak.

Mağazada hazır sistemler, bilgisayar bileşenleri, çevre birimleri, oyuncu aksesuarları ve oyuncu ekipmanları satışa sunulacak. Aynı zamanda konunun uzmanları da müşterilere ücretsiz danışmalık vererek olası kafa karışıklıklarını ortadan kaldıracak.

Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Pckolik Genel Direktörü ve Art Sistem CEO'su Serkan Kekik şunları söyledi:

Oyun sektörü hızla büyüyor. Çok yakın bir zamanda e-spor federasyonu kuruldu. Takımlarımız çok başarılı aktiviteler sergiliyorlar, bunlarla övünüyoruz. Bir Art Sistem girişimi olan Pckolik Gaming sektörü ve oyuncuları için hazırlanmış bir proje store. Pckolik'in içinde çok sayıda profesyonel marka yer alacak.

Bunlarda bazılarını ASUS, RAZER, LOGITECH, CORSAIR, MSI, STEELSERIES,NVIDIA, GIGABYTE, NZXT, THERMALTAKE, AOC, VIEWSONIC, BENQ,ZOWIE, LG, KEENETIC, WD,SEAGATE, AMD, INTEL, COOLER, MASTER, AORUS, KINGSTON, XPG, THRUSTMASTER, PATRIOT, TWINMOS, SAMSUNG adlı tanınmış markalar. Yeni kurduğumuz store'da farklı ürünler de var. Buna bir örnek vermek gerekirse su soğutmalı sistem ile çalışan cihazlarda mağazamızda satışa sunulacak.

Pckolik mağazası; Gültepe Mah. Florya Kavşağı E-5 Yanyol Cad. 1.Bilge Sok. No: 1 Küçükçekmece / İstanbul'da Art Sistem Plaza'da 16 Mayıs 2022 günü kapılarını açacak. Sadece oyunculara ve e-spor meraklılarına hizmet verecek olan Pckolik içinde 3000 adet ürünün aynı anda sergilenecek.

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