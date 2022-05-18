Pbs: ABD'de Kovid, 336 Gün Boyunca 11 Eylül Saldırısı Yaşanmış Gibi Can Aldı - Haberler

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Pbs: ABD'de Kovid, 336 Gün Boyunca 11 Eylül Saldırısı Yaşanmış Gibi Can Aldı

Xinhua - Güncel
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Pbs: ABD'de Kovid, 336 Gün Boyunca 11 Eylül Saldırısı Yaşanmış Gibi Can Aldı

Haberde teyit edilen ölüm sayısının kabaca ABD İç Savaşı'yla 2. Dünya Savaşı'nda ölen Amerikalıların sayısına eşit olduğu ve bunun, Boston ve Pittsburgh'ün haritadan silinmesiyle aynı olduğu ifade edildi.

Haberde teyit edilen ölüm sayısının kabaca ABD İç Savaşı'yla 2. Dünya Savaşı'nda ölen Amerikalıların sayısına eşit olduğu ve bunun, Boston ve Pittsburgh'ün haritadan silinmesiyle aynı olduğu ifade edildi.

LOS ANGELES, 17 Mayıs (Xinhua) -- Pazartesi günü ABD'nin PBS televizyon kanalında yayınlanan bir haberde pandemi başlayalı 3 yıldan az bir süre geçmesine karşın ABD'de Kovid-19 kaynaklı ölüm sayısının 1 milyonu geçtiği, bunun da 336 gün boyunca her gün bir 11 Eylül saldırısı yaşanmasına eşit olduğu bildirildi. Haberde teyit edilen ölüm sayısının kabaca ABD İç Savaşı'yla 2. Dünya Savaşı'nda ölen Amerikalıların sayısına eşit olduğu ve bunun, Boston ve Pittsburgh'ın haritadan silinmesiyle aynı olduğu ifade edildi. Habere göre hayatını kaybeden her dört kişiden üçü 65 yaş ve üzerindeydi. Kadınlardan daha çok erkekler öldü. Haberde, siyahlar, İspanyol kökenliler ve Amerikan yerlilerinin Kovid-19'dan hayatını kaybetme olasılığının beyazlara göre yaklaşık iki kat fazla olduğu belirtildi. Habere göre ölümlerin çoğu kentsel bölgelerde meydana geldi, ancak maske ve aşı karşıtlığının daha yüksek olduğu kırsal bölgeler de zaman zaman ağır bedel ödedi.

Xinhua / Güncel

Tam Gemi Şok Denemeleri, Pazartesi, Mayıs, Eylül, Güncel, Haberler

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