Pazaryeri Ziraat Odası Başkanı İphar'ın cenazesi toprağa verildi

Rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Bilecik'in Pazaryeri ilçesi Ziraat Odası Başkanı Harun Hasan İphar'ın cenazesi defnedildi.

İlçede, 2004 yılında kurucusu olduğu Ziraat Odasında 19 yıldır başkanlık yapan İphar, 4 Şubat'ta yapılan seçimlerde yeniden başkan seçilmişti.

Hayatını kaybeden İphar'ın cenazesi, Yüzbaşı Mahallesi'ndeki Mescit Camisi'ne getirildi.

İphar'ın cenazesi, ikindi vakti İlçe Müftüsü Dr. Şerif Gedik'in kıldırdığı cenaze namazı sonrası ilçe kabristanlığında toprağa verildi.

Cenaze törenine, Harun Hasan İphar'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürleri, İl ve ilçelerin Ziraat Odaları başkanları ve çok sayıda kişi katıldı.