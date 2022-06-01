Pazaryeri ve Osmaneli'de Halk Eğitim Merkezi kursiyerlerinin sergileri açıldı - Haberler

Bilecik'in Pazaryeri ve Osmaneli ilçelerinde Halk Eğitim Merkezi kursiyerlerince hazırlanan sergi açıldı.

Pazaryeri Halk Eğitim Müdürü Ahmet Deniz Kapcı, açılışta yaptığı konuşmada, bugüne kadar 72 kurs açtıklarını ve 1600 kursiyerin katıldığını söyledi.

Kapcı'nın konuşmasının ardından gitar ve kick boks gösterisinin gerçekleştiği serginin açılış kurdelesi kesildi.

Kursiyerler sergide yaptıkları çalışmalar hakkında ziyaretçilere bilgi verdi.

Sergi açılışına Belediye Başkan Vekili Selami Özdil, MHP İlçe Başkanı Haluk Filizli, milli eğitim şube müdürleri, daire müdürleri, vatandaşlar ve kursiyerler katıldı.

Osmaneli

Osmaneli ilçesinde Halk Eğitim Merkezi kursiyerleri, Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri kapsamında el sanatları sergisi düzenlendi.

Merkezde eğitim gören kursiyerlerin el emeği ürünlerinin yer aldığı serginin açılışı, Kaymakam Yüksel Ünal, Belediye Başkanı Münür Şahin, İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sami Akyol, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erhan Döş tarafından yapıldı.

Açılışta konuşan Kaymakam Yüksel Ünal, hayat boyu öğrenmenin, teknik eğitim ve becerileri sağladığını ve iş yerinde kazanılan mesleki becerilerin kazanılmasına yol açtığını söyledi.

Hayat boyu öğrenmenin yaş, statü ya da eğitim seviyesine bakılmaksızın okullarda üniversitelerde, evde, işte ya da toplum içinde herhangi bir yerde gerçekleştirilebildiğini vurgulayan Yüksel, "Bugün burada Halk Eğitim Merkezimizin kursiyerleri tarafından yapılan el emeği göz nuru emeklerinin sergilenmesi için bir aradayız. Serginin hayırlara vesile olmasını dilerim." dedi.

Halk Eğitim Merkezi Müdürü Arif Elmas ise yıl boyunca toplam 146 kursta, 2 bin 346 kursiyere eğitim verildiğini söyledi.

Sergide, el sanatları, dikiş, nakış giyim ve takı tasarım kurslarındaki el işi çalışmalar beğeniye sunuldu.

Serginin 7 Haziran Salı gününe kadar ziyaret edilebileceği ifade edildi.