Pazaryeri'nin kurtuluşunun 103'üncü yıl dönümü kutlandı

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 103'üncü yıl dönümü dolayısıyla tören yapıldı.

Pazaryeri Kaymakam Vekili ve Vali Yardımcısı Akın Ağca ile Belediye Başkanı Zekiye Tekin tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından ilçe girişinden tören alanına kadar mehter takımı eşliğinde kortej düzenlendi.

Pazaryeri Belediye Başkanı Tekin tarafından günün anlam ve önemini belirten konuşma yapıldı.

Mehter takımının konseri ve halk oyunları ekibinin gösteri sunduğu programda yemek ikramı yapıldı.

Törene, AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir, Gölpazarı Belediye Başkanı Hayri Süer, İnhisar Belediye Başkanı Nihal Aslan, İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Başçavuş Recep Kuş, İlçe Emniyet Amiri Tahir Oğul, gaziler ve şehit yakınları, daire amirleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.