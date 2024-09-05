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Pazaryeri'nin Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 102. Yılı Kutlandı

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Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde, düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yılı dolayısıyla düzenlenen törende kortej yürüyüşü yapıldı. Kaymakam ve Belediye Başkanı, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı, dualar edildi. Belediye Başkanı Tekin, ilçenin bağımsızlık mücadelesini vurguladı. Tören, zeybek gösterileri ve mehteran ile devam ederken, şehitler ve gazilere saygı sunuldu.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 102'nci yılı dolayısıyla tören yapıldı.

Kutlamalar, şehitlikten Hükümet Konağı önüne kadar düzenlenen kortej yürüyüşüyle başladı.

Yürüyüş sonrası Pazaryeri Kaymakamı Ahmed Tayyib Kahraman ve Belediye Başkanı Zekiye Tekin tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından dualar edildi, kurban kesildi.

İlçenin bağımsızlık sembolü Türk bayrağı, genç bir kız tarafından Kahraman'a teslim edildi. Bayrağı öperek teslim alan Kahraman, genç kızı kutladı.

Belediye Başkanı Tekin, programda yaptığı konuşmada, ilçenin yerel tarihinin ulusal tarihe ilham olduğu, "Ya kurtuluş ya ölüm" ahdinin verilişinin yıl dönümü olduğunu belirterek, "Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, güzel ilçemizin kurtuluşuna mücadele veren tüm geçmişlerimizi, kutsal vatan toprağı için canlarını feda eden, aziz şehitlerimizi, merhum gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyor, hayatta olan kahraman gazilerimize, şehitlerimizin ve gazilerimizin değerli aile fertlerine şükranlarımı sunuyorum." dedi.

Ertuğrul Gazi zeybek ekibi ve Bozüyük Osmanlı mehteran gösterilerinin ardından yemek ikramıyla sona eren törene, İnhisar Belediye Başkanı Nihal Arslan, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Pazaryeri Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Behlül Ersoy, İlçe Jandarma Komutan Vekili Ufuk Özdemir, İlçe Emniyet Amiri Tahir Oğul, AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, gaziler ve şehit yakınları, daire amirleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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