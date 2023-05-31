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Pazaryeri'nde yavru ayılar köylerin yakınına indi

Pazaryeri'nde yavru ayılar köylerin yakınına indi

Güncel Haberler

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde ayılar yerleşim yerlerinin yakınına kadar indi.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde ayılar yerleşim yerlerinin yakınına kadar indi.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Günyurdu ve Dereköy köylerine kadar inan 3 yavru ayı tarlalara giden vatandaşlar tarafından görüntülendi.

Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü, Doğa Koruma Müdürlüğü ve Jandarma, vatandaşlara dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulunarak ayılara zarar verilmemesini gerektiğini hatırlattı.

Kaynak: AA / İbrahim Öztosun - Güncel

Pazaryeri Hisarcık Dereköy Bilecik Güncel Haberler

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