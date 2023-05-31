Pazaryeri'nde yavru ayılar köylerin yakınına indi
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Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde ayılar yerleşim yerlerinin yakınına kadar indi.
Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde ayılar yerleşim yerlerinin yakınına kadar indi.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Günyurdu ve Dereköy köylerine kadar inan 3 yavru ayı tarlalara giden vatandaşlar tarafından görüntülendi.
Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü, Doğa Koruma Müdürlüğü ve Jandarma, vatandaşlara dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulunarak ayılara zarar verilmemesini gerektiğini hatırlattı.
Kaynak: AA / İbrahim Öztosun - Güncel