Pazaryeri'nde Ücretsiz Boy ve Kilo Ölçümü Yapıldı

Sağlık Bakanlığı'nın obeziteyle mücadele kapsamında başlattığı program çerçevesinde Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde vatandaşların kalabalık olduğu çarşı meydanında ücretsiz boy ve kilo ölçümü yapıldı.

Sağlık Bakanlığı tarafından başlatılan "İdeal Kilonu Öğren, Sağlıklı Yaşa" projesi kapsamında vatandaşların boy, kilo ve vücut kitle indeksi (VKİ) ölçümleri gerçekleştiriliyor.

Pazaryeri ilçesinde vatandaşların kalabalık olduğu çarşı meydanında açılan stantta boy ve kilo ve karbon monoksit ölçümü yapıldı.

İlçe toplum sağlığı personellerinden Dr. Erim Berkin Eker ve hemşirelerin kurduğu stantta vatandaşların beden kitle indeksi hesaplandı. Hemşirelerin ölçüm sonrası vatandaşlara sağlıklı beslenme ve hareketli yaşam konusunda bilgilendirme yaptı.

Toplum sağlığı personelleri "İdeal Kilonu Öğren, Sağlıklı Yaşa" projesi kapsamında vatandaşların boy, kilo ve vücut kitle indeksi (VKİ) ölçümlerinin 2 ay kadar ilçenin çeşitli noktalarında devam edeceğini belirtildi Dr. Eker AA muhabirine "Ülkemizde artan obeziteye karşı farkındalık oluşturmak amacıyla bu çalışmalarımızı yürütmeye devam edeceğiz. İnsanlara boy ve kilo ölçümlerini gerçekleştirerek beden kitle indeksleri hakkında bilgi veriyoruz. Riskli grupta gördüğümüz kişilere sağlıklı hayat merkezlerine başvurmaları için bilgi veriyoruz." dedi.