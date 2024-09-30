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Pazaryeri'nde Trafik Kazası: 1 Yaralı

Pazaryeri'nde Trafik Kazası: 1 Yaralı
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Pazaryeri ilçesinde bir kamyonet ile iki otomobilin karıştığı trafik kazasında 67 yaşındaki kamyonet sürücüsü yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıyı hastaneye kaldırdı.

Pazaryeri ilçesinde bir kamyonet ve iki otomobilin karıştığı trafik kazasında, 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Pazaryeri Karaçalı mevkisinde Z.B. (67) idaresindeki ayçiçeği yüklü 11 EN 264 plakalı kamyonet, karşı şeritte seyir halindeki Yağmur M. (35) kontrolündeki 26 AIE plakalı otomobil ile Hülya D. (47) yönetimindeki 26 HD 699 plakalı otomobillere çarparak devrildi.

Kazada kamyonet sürücüsü Zeki B. yararlanırken, diğer otomobillerde bulunan 6 kişi, kazayı yara almadan atlattı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve jandarma ekibi sevk edildi.

Yaralı Zeki B. 112 Acil Sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından sonra Bozüyük Devlet Hastanesine sevk edildi.

Yaklaşık 2 saat trafiğe kapalı kalan yol belediye ekiplerince temizlendikten sonra açıldı.

Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA / İbrahim ÖZTOSUN - Güncel

Pazaryeri Otomobil trafik

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