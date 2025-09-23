Haberler

Pazaryeri'nde Sigarayı Bırakma Etkinliği Düzenlendi

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde Toplum Sağlığı Merkezi, sigaranın zararlarını anlatan ve karbonmonoksit ölçümleri yapılan bir etkinlik düzenledi. Katılımcılara sigara bırakmanın önemi vurgulandı ve sağlık bilgileri paylaşıldı.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde Toplum Sağlığı Merkezi tarafından düzenlenen etkinlikte, karbonmonoksit ölçümü yapılarak sigaranın insan sağlığı üzerindeki zararları anlatıldı.

Pazaryeri İlçe Hastanesi bahçesinde kurulan bilgilendirme standında vatandaşlarla birebir görüşmeler gerçekleştirildi, sigarayı bırakmanın önemi vurgulandı.

Etkinlik kapsamında katılımcıların karbonmonoksit seviyeleri ölçülerek sonuçlar kendileriyle paylaşıldı. Ölçüm sonuçları üzerinden sigaranın solunum ve dolaşım sistemine olan olumsuz etkileri anlatıldı. Etkinlikte ayrıca sigaranın zararlarıyla ilgili bilgilendirici broşürler dağıtıldı, sigara bırakma sürecinde kullanılabilecek destekleyici materyaller tanıtıldı.

Ayrıca, vatandaşlara kuduz hastalığı hakkında da bilgi verildi, korunma yöntemleri anlatıldı ve broşür dağıtımı yapıldı.

Toplum Sağlığı Merkezi Hekimi Erim Berkin Eker, vatandaşların etkinliğe gösterdiği ilgiden memnuniyet duyduklarını belirterek, "Sigarayı bırakmak isteyen tüm vatandaşlarımıza sağlık kuruluşlarımızın kapıları her zaman açıktır." dedi.

Kaynak: AA / İbrahim ÖZTOSUN - Güncel
