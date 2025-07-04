Pazaryeri'nde Samanlık Yangını Kısa Sürede Söndürüldü
Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde bir samanlıkta çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin?? müdahalesiyle söndürüldü. Yangın sonrası samanlık kullanılamaz hale geldi.
Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde samanlıkta çıkan yangın kısa sürede söndürüldü.
Pazaryeri ilçesine bağlı Arapdede köyünde Osman Duran'a ait evin samanlığında yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri olay yerine sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın sonrası samanlık kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: AA / İbrahim ÖZTOSUN - Güncel