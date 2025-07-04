Pazaryeri'nde Samanlık Yangını Kısa Sürede Söndürüldü

Pazaryeri'nde Samanlık Yangını Kısa Sürede Söndürüldü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde bir samanlıkta çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin?? müdahalesiyle söndürüldü. Yangın sonrası samanlık kullanılamaz hale geldi.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde samanlıkta çıkan yangın kısa sürede söndürüldü.

Pazaryeri ilçesine bağlı Arapdede köyünde Osman Duran'a ait evin samanlığında yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri olay yerine sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın sonrası samanlık kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA / İbrahim ÖZTOSUN - Güncel
Bebeğini poşetle çöpe atıp ölüme terk etti

Bebeğini poşete koyup çöpe attı! Yaptığını bu sözlerle savundu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yerine Cumhurbaşkanlığı'na vekalet edecek isim belli oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yerine vekalet edecek isim belli oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.