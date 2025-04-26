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Pazaryeri'nde Muhtarlara Bilgilendirme ve Eğitim Toplantısı Düzenlendi

Pazaryeri'nde Muhtarlara Bilgilendirme ve Eğitim Toplantısı Düzenlendi
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Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde muhtarlara yönelik 'muhtar bilgi sistemi' hakkında bilgilendirme ve eğitim toplantısı gerçekleştirildi. Programda muhtarlar, uygulamada karşılaştıkları sorunlar ve çözüm önerilerini de tartıştı.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde görev yapan muhtarlara "muhtar bilgi sistemi" kapsamında bilgilendirme ve eğitim toplantısı düzenlendi.

Pazaryeri Belediyesi Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen eğitime, ilçe genelindeki tüm mahalle ve köy muhtarları katılım sağladı.

Programda, Bilecik İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Osman Çırak tarafından, "muhtar bilgi sistemi" başta olmak üzere birçok konuda kapsamlı bilgiler aktarıldı.

Eğitim sonunda muhtarların soruları yanıtlanarak, uygulamada karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri de ele alındı.

Kaynak: AA / İbrahim ÖZTOSUN - Güncel
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