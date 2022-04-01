Pazaryeri'nde "Motivasyon ve Başarı" eğitim semineri verildi

BİLECİK (AA) - Bilecik'in Pazaryeri Hilmi Duralioğlu Anadolu Lisesinde yaşam ve eğitim koçu Seyfettin Yıldız tarafından "Motivasyon ve Başarı" eğitimi verildi.

Yıldız, öğrencilere hedef belirleme, harekete geçme, devamlılık ve yapmak istedikleri şeylere odaklanarak başarıya ulaşmanın yollarını anlattı.

Öz güvenin önemine dikkati çeken Yıldız, şöyle konuştu:

"Hepsinin özünde kişinin kendisine olan güvenini artırmak vardır. Çünkü genellikle bir şeyleri başaramayacağımızı düşünerek daha hiç uğraşmadan bir kenara çekiliyoruz. Başarısızlıktan o kadar çok korkuyoruz ki başarıya şans vermiyoruz. Başarmak için uğraşanları da hep engellemeye çalışıyoruz. Çünkü içten içe yapmaya cesaret edemediğimiz şeyleri başkalarının başarmasını istemeyiz. Bunu kendimize bile itiraf edemesek de serde bencillik vardır, gerçek budur."

Seminer sonunda Pazaryeri Kaymakamı Ferhat Altay, yaşam ve eğitim koçu Yıldız'a teşekkür ederek plaket verdi.???????