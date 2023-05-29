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Pazaryeri'nde evden hırsızlık iddiası

Pazaryeri'nde evden hırsızlık iddiası

Güncel Haberler

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde iki eve hırsız girdi. Doğanlar Mahallesi'nde Davut M. ile Recep Ç'nin evlerine giren şüpheli veya şüpheliler, televizyon, doğal gaz kombisi ve birçok eşyayı çaldı. Ev sahiplerinin şikayeti üzerine polis ekipleri, ikametlerde inceleme yaptı. Polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde iki eve hırsız girdi.

Doğanlar Mahallesi'nde Davut M. ile Recep Ç'nin evlerine giren şüpheli veya şüpheliler, televizyon, doğal gaz kombisi ve birçok eşyayı çaldı.

Ev sahiplerinin şikayeti üzerine polis ekipleri, ikametlerde inceleme yaptı.

Polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA / İbrahim Öztosun - Güncel

Bilecik Güncel Haberler

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