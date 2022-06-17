Pazaryeri'nde eğitim şenliği ve kermesi sona erdi Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde iki gün süren "2022 Yılı Eğitim Şenliği ve Kermesi" sona erdi. Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde iki gün süren "2022 Yılı Eğitim Şenliği ve Kermesi" sona erdi. Kaymakamlık, Belediye ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün iş birliğiyle düzenlenen etkinlik, ilçedeki tüm okulların kültür merkezinde sergiledikleri gösterilerle tamamlandı. İlçedeki okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin yaptıkları gösteriler, salonu dolduranlar tarafından alkışlarla izlendi. Öğrencilerin birbirinden güzel gösterileri katılımcıların beğenisini kazandı. Etkinliğin sonunda Pazaryeri Kaymakamı Ferhat Altay, organizasyonda emeği geçen okul müdürleri, öğretmen ve öğrencileri kutladı. Programa, Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Ekinci, İlçe Jandarma Komutanı Recep Kuş, veliler, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. AA / İbrahim Öztosun - Güncel milli eğitim bakanlığı Pazaryeri Hisarcık Bilecik Güncel Haberler

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