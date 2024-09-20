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Pazaryeri'nde Dünya Temizlik Günü Etkinliği Düzenlendi

Pazaryeri'nde Dünya Temizlik Günü Etkinliği Düzenlendi
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Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde 20 Eylül Dünya Temizlik Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, Kaymakamlık, Belediye ve öğrenciler çevre temizliği yaptı. Etkinlikte, yeşil alanlar ve sokaklardaki atıklar toplandı.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde 20 Eylül Dünya Temizlik Günü dolayısıyla Kaymakamlık, Belediye, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Yeşilay Bilecik Şubesi ekipleri ile ilçedeki tüm okulların öğrencileri çevre temizliği yaptı.

Öğrencilere farkındalık yaratmak ve gelecekte temiz bir çevre bilinci aşılamak amacıyla bir porselen firmasının sponsorluğunda gerçekleştirilen etkinlikte, yeşil alanlar ile sokaklardaki sigara izmaritleri ve evsel atıklar toplandı.

Etkinliğe, Pazaryeri Kaymakamı Ahmed Tayyib Kahraman, Belediye Başkanı Zekiye Tekin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Ekinci, Yeşilay Bilecik Şube Başkanı Muzaffer Tekelioğlu ve Yeşilay gönüllüleri ile yüzlerce öğrenci katıldı.

Kahraman, AA muhabirine, "Temiz çevre temiz toplum" sloganıyla hem bağımlılıkla mücadele ettiklerini hem de çevreyi atıklardan temizlediklerini söyledi.

Tekin ise Dünya Temizlik Günü dolayısıyla çöp toplama etkinliğine katılarak büyüklere rol model oldukları için öğrencilere teşekkür etti.

Yeşilay gönüllüleri, etkinliğe katlan tüm öğrencilere hediyeler verdi.

Kaynak: AA / İbrahim ÖZTOSUN - Güncel

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