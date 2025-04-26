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Pazaryeri'nde Dolandırıcılık: Kendini Polis Olarak Tanıtan Şüpheli Tutuklandı

Pazaryeri'nde Dolandırıcılık: Kendini Polis Olarak Tanıtan Şüpheli Tutuklandı
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Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde, kendini polis olarak tanıtarak bir kadından ziynet eşyaları çalan şüpheli R.Y, jandarma tarafından yakalandı ve tutuklandı.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde telefonla aradığı kadına kendini polis olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan şüpheli tutuklandı.

Dereköy'de yaşayan S.Ü'yü telefonla arayan R.Y, kendisini polis olarak tanıtıp, evde bulunan ziynet eşyalarını istedi. Kadının evine gelen şüpheli, ziynet eşyalarını alıp motosikletle kaçtı.

Dolandırıldığını anlayan S.Ü, durumu jandarmaya bildirdi.

Jandarma Suç Araştırma Timi ekipleri, çevredeki kamera görüntülerinden tespit ettikleri şüphelinin, Bursa'ya gittiğini belirledi.

Şüpheli R.Y, Bursa'da bir başka dolandırıcılık olayı sırasında polis tarafından gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen R.Y, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Muhsin Arslan - Güncel
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