Pazaryeri'nde çocuklar için Kur'an kursları başladı Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde çocuklar Kur'an kurslarına ilgi gösteriyor. Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde çocuklar Kur'an kurslarına ilgi gösteriyor. Yaz döneminde 8 hafta sürecek kurslarda çocuklara Kur'an-ı Kerim, siyer, ibadet ve ahlak konularında eğitimler verilecek. Çocukların eğlenirken eğitim almasını amaçlayan 2022 yaz Kur'an kurslarında, dini eğitimin yanında zeka oyunları ve spor etkinlikleri de düzenlenecek. İlçe Müftüsü Şenol Şahin, AA muhabirine, eğitimlerin 26 Ağustos'a kadar devam edeceğini söyledi. 386 çocuğun kurslara kayıt yaptırdığını kaydeden Şahin, "Kayıtlarımız devam ediyor. Bu eğitime yaş sınırı olmaksızın çocuklarımızı kabul ediyoruz. 4 yaşın üzerindeki bütün çocuklarımız kurslara gelebilirler." ifadesini kullandı. AA / İbrahim Öztosun - Güncel Pazaryeri Hisarcık Bilecik Güncel Haberler

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