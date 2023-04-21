Pazaryeri'nde bayramlaşma töreni düzenlendi

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde, Ramazan Bayramı dolayısıyla protokol üyeleri ile vatandaşlar bayramlaştı.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde, Ramazan Bayramı dolayısıyla protokol üyeleri ile vatandaşlar bayramlaştı.

Belediye Kültür Merkezi'ndeki bayramlaşma törenine, Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk, Belediye Başkanı Zekiye Tekin, İlçe Jandarma Komutanı Recep Kuş, İlçe Emniyet Amir Vekili Emrah Turan, İl Genel Meclisi ve Belediye Meclisi üyeleri, daire müdürleri, gaziler, şehit yakınları ile vatandaşlar katıldı.

Ayrıca, Yeni Mahalle Camisi'nde cuma namazı çıkışında da bayramlaşma etkinliği yapıldı. AK Parti milletvekili adayı Halil Eldemir, MHP milletvekili adayı İbrahim Bağ, AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım, Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, AK Parti ve MHP ilçe başkanları ile vatandaşlar birbirlerinin bayramlarını kutladı.