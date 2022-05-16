Pazaryeri'nde Atatürk'ü Anma ve Saygı Yürüyüşü yapıldı - Haberler

PAZARYERİ, BİLECİK (AA) - Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı ile Gençlik Haftası kutlamaları kapsamında "Atatürk'ün Anma ve Saygı Yürüyüşü" yapıldı.

Pazaryeri Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünce organize edilen yürüyüş, Gençlik Merkezi önünden başlayarak ada bayırı mevkiinde sona erdi.

4 kilometrelik güzergahta yapılan yürüyüşe, Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Gençlik ve Spor ilçe Müdürü Lütfü Akyüz, Jandarma Bölük Komutanı Recep Kuş, sağlık personeli, mahalle muhtarları ile lise öğrencileri katıldı.

Yürüyüş sonunda İlçe Gençlik Merkezi Müdürü Akyüz, tüm katılımcılara teşekkür etti.