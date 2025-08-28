Pazaryeri'nde 50 Yıl Aradan Sonra Yeniden Başlatılan Panayır Yoğun İlgi Görüyor

Pazaryeri'nde 50 Yıl Aradan Sonra Yeniden Başlatılan Panayır Yoğun İlgi Görüyor
Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde düzenlenen geleneksel panayır, 50 yıl aradan sonra büyük bir katılım ile gerçekleştirildi. 31 Ağustos'a kadar sürecek panayır, gıda, tekstil ve eğlence alanlarıyla ziyaretçileri ağırlıyor.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde bu yıl üçüncüsü düzenlenen panayır, ilçeye büyük hareketlilik kazandırdı.

Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin'in girişimleriyle 50 yıl aradan sonra yeniden başlatılan panayır, bu yıl da yoğun ilgi görüyor.

23 Ağustos'ta kapılarını açan ve 31 Ağustos'a kadar sürecek olan etkinlik, özellikle akşam saatlerinde binlerce ziyaretçiyi ağırlıyor.

Çevre il ve ilçelerden gelen misafirlerin de ilgi gösterdiği panayırda gıda, tekstil, mutfak eşyaları, tarım aletleri gibi ürünlerin yanı sıra dönme dolap ve atlıkarınca ve Yörük çadırı gibi eğlence alanları da yer alıyor.

Her yaş grubuna hitap eden panayır, hem ilçe halkına hem de esnafa ekonomik ve sosyal anlamda katkı sağlıyor.

Panayırın ilçede geleneksel hale geldiğini belirten Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Geleneksel Pazaryeri Panayırımızın bu yıl üçüncüsünü gerçekleştiriyoruz. Hemşerilerimizin ilgisi oldukça yoğun. Güzel bir atmosferde, birlik ve beraberlik içinde geçen bu etkinlik, hem ilçemize hem de esnaflarımıza canlılık getirdi. 50 yıl sonra ilçemizde böyle bir geleneği yeniden yaşatmanın mutluluğunu yaşıyoruz." dedi.

Panayır, 31 Ağustos'a kadar ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek.

Kaynak: AA / İbrahim ÖZTOSUN - Güncel
