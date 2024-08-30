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Bilecik Pazaryeri'nde 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü törenlerle kutlandı

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Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde düzenlenen törenlerde, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü coşkuyla kutlandı. Törenlerde, Atatürk Anıtı'na çelenkler bırakıldı, İstiklal Marşı okundu ve öğrenciler şiirler seslendirdi. Programda ayrıca şehitlik ziyareti, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dua edildi. Törene, askeri erkan, siyasi parti temsilcileri, şehit yakınları ve gaziler, daire amirleri, öğrenciler ve muhtarlar katıldı.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü törenlerle kutlandı.

İlk tören, Hükümet Konağı önünde yapıldı. Pazaryeri Kaymakamı Ahmed Tayyib Kahraman ve Belediye Başkanı Zekiye Tekin'in Atatürk Anıtı'na kurumlarının çelenklerini bırakmasının saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Jandarma Astsubay Çavuş Kenan Orhan'ın Türk Silahlı Kuvvetleri adına günün anlam ve önemini anlatan konuşmayı yapmasının ardından öğrenciler şiirleri seslendirdi.

Programda daha sonra ilçe şehitliğine kadar kortej halinde yürüyüş düzenlendi. Şehitlikte Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dua edilmesi sonrasında tebriklerin kabulüyle tören sona erdi.

Törene, Jandarma Bölük Komutan Vekili Ufuk Özdemir, Emniyet Amiri Vekili Emrah Turan, siyasi partilerin ilçe başkanları, askeri erkan, şehit yakınları ve gaziler, daire amirleri, öğrenciler, mahalle ve köy muhtarları katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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