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Pazaryeri'nde 19 Ekim Muhtarlar Günü Kutlamaları

Pazaryeri'nde 19 Ekim Muhtarlar Günü Kutlamaları
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Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi. Törende muhtarlar Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı ve saygı duruşunda bulunuldu. Ardından Kaymakam ve Belediye Başkanı muhtarları kabul ederek günlerini kutladı.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla kutlama etkinlikleri yapıldı.

Pazaryeri Hükümet Konağı önündeki törende, Pazaryeri Muhtarlar Birliği adına Dereboğaz Mahalle Muhtarı Mustafa Kırda, Beşikli Mahalle Muhtarı Bayramı Keteci ve Dereköy Köyü Muhtarı Tuncay Çakır'ın Atatürk Anıtı'na çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Muhtarlar adına Bozcaarmut Köyü Muhtarı Adem Tekin'in konuşmasının ardından tören sona erdi.

Pazaryeri Kaymakamı Ahmed Tayyib Kahraman, muhtarları makamında kabul ederek günlerini kutladı.

Muhtarlar daha sonra Belediye Başkanı Zekiye Tekin'in Küçükelmalı Tabiat Parkı'nda verdiği kahvaltıya katıldı.

Kutlamalara, Belediye Başkanı Zekiye Tekin, İlçe Jandarma Komutanı Recep Kuş, İlçe Emniyet Amiri Tahir Oğul, daire amirleri, mahalle ve köy muhtarları katıldı.

Kaynak: AA / İbrahim ÖZTOSUN - Güncel

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