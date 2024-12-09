Üye Girişi
Haberler
Isparta'da askeri helikopter düştü! 1'i tuğgeneral 5 askerimiz şehit oldu

Isparta'da askeri helikopter düştü: 5 askerimiz şehit

 Suriye Milli Ordusu, Münbiç'in tamamında kontrolü sağladı

Esad'ın kirli planı da çöktü! En büyük terör yuvalarından biri temizlendi

 Esad'ın mezbahası! Buradan çıkarılanlar ismini bile hatırlamıyor

Esad'ın mezbahası! Buradan çıkarılanlar ismini bile hatırlamıyor
İsrail 51 yıl sonra Suriye'de bir bölgeyi işgal etti, Rusya'dan BM'ye acil toplantı çağrısı geldi

51 yıl sonra ilk kez çekilen fotoğraf Orta Doğu'yu iyice karıştırdı

Pazaryeri'nde 101 Yıllık Boza Geleneği Sürüyor

Pazaryeri'nde 101 Yıllık Boza Geleneği Sürüyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde Abdullah Mercan ve ailesi, dededen toruna 101 yıllık boza üretimini sürdürüyor. Organik olarak üretilen boza, sağlık faydalarıyla dikkat çekiyor ve ilçeye dışarıdan gelen misafirler için vazgeçilmez bir lezzet haline gelmiş durumda.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde Abdullah Mercan ve oğulları, 101 yıldır kuşaktan kuşağa geçen boza imalatını devam ettiriyor.

Dedesiyle başlayan boza üretimini sürdüren Abdullah Mercan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 1917 yılında Yugoslavya'dan göç eden dedesi Osman Ağa'nın (Lokman Bayko) ilk zamanlar yaptığı bozayı sırtında sokaklarda sattığını, daha sonra Pazaryeri ilçesinde imalathane kurduğunu anlattı.

Mercan, "Dedem Osman Ağa 1923'te 1. kuşak olarak başladığı bozacılığı babama, babam da 3. kuşak olarak bize bıraktı. Şimdi ise çocuklarım 4. kuşak olarak bu mesleğe sahip çıktılar ve halen devam etmekteyiz." dedi.

Bozayı, birinci sınıf buğday, yerli mısır, şeker ve su ile herhangi bir katkı maddesi karıştırmadan organik olarak ürettiklerini anlatan Mercan, şunları kaydetti:

"Grip ve soğuk algınlığına iyi gelen boza özellikle küçük çocuklarda kemik gelişimine katkı yapar, emziren annelerde süt üretimini artırıcı özelliğe sahiptir. Boza kış günlerinin en şifalı reçetesidir.

İlçemize boza içmek için dışarıdan çok misafir geliyor. Bozanın ilçemizin adıyla özdeşmiş meşhur Pazarcık helvasıyla faydası daha çok artıyor. Aslında boza hafif ekşitilerek kullanılırsa hazmı kolaylaştırıp bağırsakları temizliyor. Mayalandığı ilk anda tadı tatlı iken fermantasyon devam ettiği ölçüde zamanla ekşime başlar, aslında en faydalısı budur ama insanlarımız bilemedikleri için ekşidi diye atıyorlar."

İstanbullu iş insanı Ahmet Bursalı, eşi Ümügül Bursalı ile Uşak'a seyahat ederken Pazaryeri'ne boza içmeye geldiklerini söyledi. Bursalı, "Gerçekten çok harika bir içecek, herkesi buraya bu lezzeti tatmaya davet ediyoruz." dedi.

Boza, yakın il ve ilçelere talep olduğu takdirde kargo ile gönderiliyor.

Kaynak: AA / İbrahim ÖZTOSUN - Güncel
img

CHP'yi rahatsız eden kare
img

Ünlü isim evlatlıkmış
img

Kutlama yapan Suriyelilere seslendi: Size yılbaşı sürprizim var
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Isparta helikopter kazasında kaç asker şehit oldu? Şehit askerlerin kimlikleri açıklandı mı? SON DAKİKA Isparta helikopter kazasında ne oldu? Askeri helikopter neden düştü? Isparta helikopter kazasında ölen veya yaralanan var mı? Son durum nedir? ASGARİ ÜCRET ZAMMI | Asgari ücret 2025 Ocak zammı ne kadar olacak? Asgari ücret 2025'te kaç TL olacak? CANLI ALTIN KURU | 9 Aralık çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? AÖF sınav sonuçları açıklandı mı? AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖF sınav sonucu sorgulama ekranı! Rize Valisi kim? İhsan Selim Baydaş kimdir, kaç yaşında ve nerelerde görev yaptı? Çağdaş Cam halka arz! Çağdaş cam ne zaman halka arz olacak? Çağdaş cam halka arz kaç lot verir? Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 9 Aralık döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne? AFAD 1000 PERSONEL ALIMI! AFAD personel alım başvuruları başladı mı? AFAD personel alımı başvuru ekranı! MasterChef Emre kimdir, elendi mi? MasterChef Emre Ün kaç yaşında?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.