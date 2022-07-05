Pazaryeri Kaymakamı Altay, LGS sınavında ilçe birincisi olan öğrenciyi ödüllendirdi - Haberler

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Pazaryeri Kaymakamı Altay, LGS sınavında ilçe birincisi olan öğrenciyi ödüllendirdi

AA - İbrahim Öztosun - Güncel
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Pazaryeri Kaymakamı Altay, LGS sınavında ilçe birincisi olan öğrenciyi ödüllendirdi

Bilecik'in Pazaryeri ilçesi Kaymakamı Ferhat Altay, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 5 Haziran'da yapılan merkezi sınavda ilçe birincisi olan Serdar Yalçın'ı kabul etti.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesi Kaymakamı Ferhat Altay, Liselere Geçiş Sistemi ( Lgs ) kapsamında 5 Haziran'da yapılan merkezi sınavda ilçe birincisi olan Serdar Yalçın'ı kabul etti.

Pazaryeri Kınık Köyü Ortaokulu öğrencisi Serdar Yalçın, LGS'de 457 puan ve 2,07 yüzdelik dilimle ilçe birincisi oldu.

Fen Lisesine yerleşme hakkı elde eden Yalçın'ı makamında kabul eden Altay, öğrenciye hediye verip başarısından dolayı kutladı.

Ziyarette, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Ekinci hazır bulundu.

AA / İbrahim Öztosun - Güncel

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