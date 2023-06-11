Pazaryeri ilçesinde şükür duası yapıldı
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Pazaryeri ilçesine bağlı Esemen köyünde şükür duası yapıldı.
Pazaryeri ilçesine bağlı Esemen köyünde şükür duası yapıldı.
Etkinliğe Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, AK Parti ilçe Başkanı Mayir Küçük, İl Genel Meclis üyesi Alaattin Emral, Esemen Köyü Dernek Başkanı Fahrettin Erdem, Bursa'da faaliyet gösteren Bilecik Pazaryeri ve Köyleri Derneği yöneticileri ile vatandaşlar katıldı.
Din görevlilerince, mevlit okundu ve şükür duası yapıldı.
Esemen Köyü Muhtarı Emin Bayrak etkinliğe katılanlara teşekkür etti.
Kaynak: AA / İbrahim Öztosun - Güncel