Üye Girişi
Haberler

Pazaryeri ilçesinde orman köylülerine yangın önlemleri eğitimi verildi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Pazaryeri Orman İşletme Şefliği yetkilileri, yaz sezonuna girilmesiyle birlikte orman köylülerine yangınlara karşı alınması gereken önlemler ve yapılması gerekenlerle ilgili eğitim verdi. Eğitimde, bahçe temizliği ve anız yakmanın risklerine dikkat çekilerek, ateş yakmanın rüzgarlı havalarda ve nemin az olduğu zamanlarda kesinlikle yapılmaması gerektiği vurgulandı.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde, orman köylülerine yangınlara karşı alınacak önlemler ve yapılması gerekenlerle ilgili eğitim verildi.

Pazaryeri Orman İşletme Şefliği yetkilileri, yaz sezonunun yaklaşması nedeniyle köyleri gezerek muhtar ve köylüleri bilgilendiriyor.

Özellikle bahçe temizliği ve anız yakmayla ilgili gerekli bilgilerin verildiği eğitimde, rüzgarlı havalarda ve nemin az olduğu zamanlarda kesinlikle ateş yakılmaması konusunda uyarı yapıldı.

Gümüşdere ve Arpadere köylerindeki eğitimde, orman yangınlarıyla mücadele kapsamında önleyici tedbirler anlatılarak, vatandaşların istek ve talepleri alındı.

Kaynak: AA / Güncel

Bahçe Çevre Orman Yangınları Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title