Pazaryeri ilçesinde orman köylülerine yangın önlemleri eğitimi verildi

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde, orman köylülerine yangınlara karşı alınacak önlemler ve yapılması gerekenlerle ilgili eğitim verildi.

Pazaryeri Orman İşletme Şefliği yetkilileri, yaz sezonunun yaklaşması nedeniyle köyleri gezerek muhtar ve köylüleri bilgilendiriyor.

Özellikle bahçe temizliği ve anız yakmayla ilgili gerekli bilgilerin verildiği eğitimde, rüzgarlı havalarda ve nemin az olduğu zamanlarda kesinlikle ateş yakılmaması konusunda uyarı yapıldı.

Gümüşdere ve Arpadere köylerindeki eğitimde, orman yangınlarıyla mücadele kapsamında önleyici tedbirler anlatılarak, vatandaşların istek ve talepleri alındı.