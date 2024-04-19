Pazaryeri ilçesinde orman köylülerine yangın önlemleri eğitimi verildi
Pazaryeri Orman İşletme Şefliği yetkilileri, yaz sezonuna girilmesiyle birlikte orman köylülerine yangınlara karşı alınması gereken önlemler ve yapılması gerekenlerle ilgili eğitim verdi. Eğitimde, bahçe temizliği ve anız yakmanın risklerine dikkat çekilerek, ateş yakmanın rüzgarlı havalarda ve nemin az olduğu zamanlarda kesinlikle yapılmaması gerektiği vurgulandı.
Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde, orman köylülerine yangınlara karşı alınacak önlemler ve yapılması gerekenlerle ilgili eğitim verildi.
Pazaryeri Orman İşletme Şefliği yetkilileri, yaz sezonunun yaklaşması nedeniyle köyleri gezerek muhtar ve köylüleri bilgilendiriyor.
Özellikle bahçe temizliği ve anız yakmayla ilgili gerekli bilgilerin verildiği eğitimde, rüzgarlı havalarda ve nemin az olduğu zamanlarda kesinlikle ateş yakılmaması konusunda uyarı yapıldı.
Gümüşdere ve Arpadere köylerindeki eğitimde, orman yangınlarıyla mücadele kapsamında önleyici tedbirler anlatılarak, vatandaşların istek ve talepleri alındı.